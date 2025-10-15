Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo.

Capturan en Marbella a uno de los líderes de la mafia de Montenegro por asesinar a un hombre tras torturarlo 24 horas

Entre las principales funciones del detenido, que se enfrenta a 40 años de prisión, figuraban el facilitar la logística y ocultar pruebas y cadáveres

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:53

Comenta

La Policía Nacional ha capturado en Marbella a la mano derecha del líder del 'Clan Kavac', la mafia de Montenegro, por su supuesta participación en ... el asesinato de un individuo de la banda rival al que habrían torturado durante 24 horas. Según los investigadores, el detenido tenía entre sus principales funciones la de facilitar la logística y ocultar pruebas y cadáveres, y se enfrenta a 40 años de prisión.

