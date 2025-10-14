Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cae un 'tironero' de cadenas de oro a vecinas mayores de Ciudad Jardín, La Virreina y La Roca

El presunto delincuente, que ha ingresado en prisión provisional, ha sido arrestado por cinco asaltos, aunque se investiga su participación en una quincena más

María José Díaz Alcalá

Martes, 14 de octubre 2025, 15:33

Seleccionaba a personas vulnerables -en su mayoría, mujeres de avanzada edad- que lucían cadenas de oro, las sorprendía por la espaldas y, de un tirón, ... se las arrancaba; después, escapaba en patinete eléctrico. Tiene 32 años y así ha logrado perpetrar, al menos, cinco robos en la capital malagueña, siempre en los barrios de Ciudad Jardín, La Virreina y La Rosa. Si bien, la Policía Nacional investiga so ha participado en una quincena de asaltos más en las mismas zonas y perpetrados con un modus operandi idéntico.

