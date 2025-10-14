Cae un 'tironero' de cadenas de oro a vecinas mayores de Ciudad Jardín, La Virreina y La Roca

Seleccionaba a personas vulnerables -en su mayoría, mujeres de avanzada edad- que lucían cadenas de oro, las sorprendía por la espaldas y, de un tirón, ... se las arrancaba; después, escapaba en patinete eléctrico. Tiene 32 años y así ha logrado perpetrar, al menos, cinco robos en la capital malagueña, siempre en los barrios de Ciudad Jardín, La Virreina y La Rosa. Si bien, la Policía Nacional investiga so ha participado en una quincena de asaltos más en las mismas zonas y perpetrados con un modus operandi idéntico.

La operación a cargo de agentes de la Comisaría en el Distrito Norte y denominada 'Catena' se inició tras un cúmulo de asaltos de joyas de oro por parte de un 'tironero' a bordo de un patinete eléctrico. Las pesquisas permitieron a los policías identificar al presunto autor gracias al reconocimiento de cinco víctimas.

De esta manera, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda, detuvieron al sospechoso y procedieron al registro de su domicilio, donde intervinieron pruebas materiales -como las zapatillas y otra indumentaria que empleaba en los robos-, que le vinculaba directamente con los hechos denunciados.

Además de estos asaltos, el individuo estaría detrás del hurto de un camión de reparto de una empresa multinacional dedicada al comercio electrónico. Según la denuncia, sustrajo varios efectos del interior del vehículo aprovechando un descuido del repartidor.

Asimismo, desde la Comisaría Provincial han informado de que está siendo investigado por una quincena de asaltos similares en cuanto a forma de proceder y zona de actuación, aunque estos casos aún están sin esclarecer.