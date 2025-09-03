Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga

La Policía Local ha identificado y denunciado a su propietario, quien llevaba a cabo la actividad ilegal en la que habría causado daños e incrementos de kilómetros al hacer uso de los coches de los clientes

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:58

La Policía Local ha denunciado e identificado al supuesto propietario de una empresa ficticia dedicada al depósito de vehículos en las inmediaciones del aeropuerto de ... Málaga. Según ha podido saber SUR, se trata de NisoPark y, de acuerdo con el Ayuntamiento, facilitaba a los usuarios datos falsos en relación a su domicilio social. De hecho, todo apunta a que la verdadera sede sería el coche que el investigado fue localizado, en el que los agentes hallaron 150 juegos de llaves dentro del maletero.

