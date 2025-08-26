Buscan a un vecino británico de 66 años desaparecido en Marbella hace nueve días
El hombre se llama Andrew y se encuentra en paradero desconocido desde que abandonó su domicilio a bordo de su coche, un Volkswagen Golf negro
Martes, 26 de agosto 2025, 16:20
Nuevo caso de desaparición en la provincia de Málaga. Se trata de Andrew J. W., un hombre de 66 años, origen británico y residente en ... Marbella, donde se le perdió el rastro hace nueve días. Su entorno ha denunciado que se encuentra en paradero desconocido ante la ausencia de noticias desde que salió el pasado 15 de agosto de su casa con su coche, un Volkswagen Golf de color negro.
La Asociación SOS Desaparecidos se ha hecho eco del caso y ha difundido una alerta para tratar de ayudar a localizar al hombre. De acuerdo con la descripción que aporta, Andrew mide 1.70 metros, es de complexión normal, tiene el pelo negro y barba canosa.
Al parecer, el británico se fue del domicilio con su cartera y el teléfono móvil, aunque su entorno no ha podido volver a contactar con él, lo que ha hecho que crezca la preocupación. De acuerdo con las fuentes, se marchó en su vehículo, que tampoco han vuelto a localizar.
Sus allegados, de acuerdo con las fuentes, no notaron en su actitud nada que hiciera presagiar de que tuviera intención de desaparecer de manera voluntaria, por lo que temen que algo malo le haya podido ocurrir.
La colaboración ciudadana puede ser clave en este tipo de asuntos. Si alguien tiene alguna pista sobre el paradero de Andrew puede contactar con la Policía Nacional en el 091, con la Policía Local en el 092 o al 112. También se puede dar aviso a SOS Desaparecidos en el teléfono 868.28.67.26.
