Buscan a un vecino británico de 66 años desaparecido en Marbella hace nueve días

El hombre se llama Andrew y se encuentra en paradero desconocido desde que abandonó su domicilio a bordo de su coche, un Volkswagen Golf negro

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 26 de agosto 2025, 16:20

Nuevo caso de desaparición en la provincia de Málaga. Se trata de Andrew J. W., un hombre de 66 años, origen británico y residente en ... Marbella, donde se le perdió el rastro hace nueve días. Su entorno ha denunciado que se encuentra en paradero desconocido ante la ausencia de noticias desde que salió el pasado 15 de agosto de su casa con su coche, un Volkswagen Golf de color negro.

