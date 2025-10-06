Buscan a un joven de 25 años al que se perdió el rastro a finales de agosto en Marbella
Su nombre es Gennadi, mide 1.75 y lleva una hoja de marihuana tatuada en la mejilla izquierda
Lunes, 6 de octubre 2025, 18:02
Nueva alerta activada por desaparición en la provincia. Se trata de Gennadi S., un joven de 25 años al que se perdió el rastro a ... finales de agosto en Marbella, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido el caso. Uno de los rasgos que pueden ayudar a reconocerlo es que tiene una hoja de marihuana tatuada en la mejilla izquierda.
Así lo han difundido entidades como la ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía (ERICAN) o SOS Desaparecidos. De acuerdo con la descripción que aportan, el joven mide 1.75, es de complexión atlética, tiene el cabello negro y los ojos de color gris. La última vez que lo vieron, el 30 de agosto, vestía un pantalón deportivo y sudadera.
En caso de que alguien tenga conocimiento de su paradero puede ponerse en contacto con ERICAN a través del teléfono 607.11.83.75 o con SOS Desaparecidos en el número 868.28.67.26. De igual forma, también se puede avisar a la Policía Nacional en el 091, a la Policía Local en el 092 o a Emergencias en el número 112.
