Buscan a un joven de 25 años al que se perdió el rastro a finales de agosto en Marbella

Su nombre es Gennadi, mide 1.75 y lleva una hoja de marihuana tatuada en la mejilla izquierda

Irene Quirante

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:02

Nueva alerta activada por desaparición en la provincia. Se trata de Gennadi S., un joven de 25 años al que se perdió el rastro a ... finales de agosto en Marbella, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido el caso. Uno de los rasgos que pueden ayudar a reconocerlo es que tiene una hoja de marihuana tatuada en la mejilla izquierda.

