Bomberos excarcelan al conductor de un coche tras un accidente en Villanueva del Rosario
Un turismo y un camión colisionaron en la MA-224
SUR
Viernes, 10 de octubre 2025, 20:07
Un grave accidente ha movilizado esta tarde a los equipos de emergencia en la localidad de Villanueva del Rosario. Dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos ... en Archidona, Colmenar y Antequera intervinieron por accidente de tráfico entre un turismo y un camión, en la MA-224, en Villanueva del Rosario.
El conductor del coche quedó atrapado en el vehículo y los bomberos tuvieron que proceder a su inmovilización y excarcelación para su posterior traslado hasta la ambulancia, colaborando y bajo las instrucciones de los servicios sanitarios.
Accidente en Marbella
Por otro lado, dos personas han resultado heridas en la tarde de este viernes tras empotrarse un vehículo que circulaba por una calle de Marbella (Málaga) contra un local, en concreto una peluquería, según han informado desde Emergencias 112 Andalucía.Según han indicado a Europa Press, los hechos han sucedido sobre las 17.30 horas en la avenida Miguel de Cervantes de dicha localidad cuando un coche se habría metido en la acera y chocó contra dicho establecimiento.
