Una oficina de la UFAM de la Policía Nacional. Sur

Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras

Las víctimas denunciaron a la policía situaciones similares de abusos en contra de su voluntad presuntamente cometidos dentro del establecimiento

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:21

Comenta

Un joven de 30 años ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de agresiones sexuales a tres chicas en Estepona. El presunto autor es ... el encargado de un restaurante, mientras que las víctimas, todas alrededor de los 20, trabajaban como camareras en ese mismo establecimiento.

