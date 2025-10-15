Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras

Un joven de 30 años ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de agresiones sexuales a tres chicas en Estepona. El presunto autor es ... el encargado de un restaurante, mientras que las víctimas, todas alrededor de los 20, trabajaban como camareras en ese mismo establecimiento.

Los hechos habrían sucedido en los dos últimos meses, aunque la investigación policial arrancó el día 19 de septiembre. Una joven acudió a la comisaría de Estepona para poner en conocimiento de los agentes que había sido agredida sexualmente por un compañero de trabajo.

Según ha podido saber SUR, la víctima detalló que el joven, que es encargado del negocio de hostelería y, por tanto, su jefe inmediato, la habría llevado a un lugar apartado del establecimiento. Una vez allí, habría comenzado a besarla y a realizarle tocamientos por distintas partes del cuerpo, al tiempo que intentaba que ella se los hiciera a él.

La chica explicó a los agentes que consiguió zafarse del individuo y después decidió denunciar lo ocurrido. La investigación recayó en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la comisaría esteponera, que empezó a indagar en el restaurante, cuyo nombre no ha sido facilitado por las fuentes consultadas.

Más casos

Al tirar del hilo, los policías se encontraron con una especie de #MeToo dentro del establecimiento. ﻿Otra compañera confesó a los agentes que había sido víctima de una situación similar el pasado mes de agosto, cuando el mismo encargado presuntamente la arrinconó en un lugar apartado del restaurante para abusar de ella.

Mientras indagaban en estos dos testimonios, se presentó la tercera víctima, una chica aún más joven que las anteriores y que manifestó haber sufrido tocamientos por parte de un compañero -de nuevo, el encargado- durante la jornada laboral. Los agentes contaron con el testimonio de un testigo que confirmó las actitudes del sospechoso en el trabajo.

A la vista de estos hechos, los investigadores de la UFAM detuvieron al sujeto como presunto autor de agresiones sexuales a las tres jóvenes. El arrestado, de origen centroamericano, se encontraba, además, en situación irregular en España.