Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga

Ambos fueron evacuados a un hospital, él con dos cortes en una pierna y el costado, y ella con lesiones leves en el rostro

Irene Quirante

Lunes, 11 de agosto 2025, 01:02

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por, presuntamente, apuñalar a su novio, quien también quedó arrestado ya que, supuestamente, le rompió previamente una ... botella de champán en la cara, según ha podido saber SUR. Los hechos ocurrieron de madrugada en la habitación de un hotel de Málaga, en el que la pareja se encontraba alojada.

