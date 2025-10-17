Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del estadio veleño Vivar Téllez de Vélez-Málaga, donde ocurrieron los hechos el pasado domingo. SUR
Sucesos en Málaga

Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga

El presunto agresor, de la Unión Deportiva Algarrobo, mordió a la víctima al término del partido en el transcurso de una pelea multitudiaria después de que los locales marcaran el 3-2

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:49

Comenta

Nuevo episodio violento grave en las categorías inferiores del fútbol malagueño. Un jugador del C.F. Juventud Veleño La Cantera de Vélez-Málaga ha sufrido ... la amputación parcial del dedo corazón de su mano izquierda tras recibir un mordisco por parte de un jugador de la Unión Deportiva Algarrobo de categoría juvenil.

