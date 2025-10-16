Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga

La Policía Nacional investiga un nuevo apuñalamiento en el distrito de Palma-Palmilla que ha dejado herido a un hombre de 45 años, que tuvo ... que ser evacuado este miércoles por la tarde al Hospital Regional Universitario de Málaga.

Los hechos ocurrieron este 15 de octubre en la calle Concejal Pedro Ruiz García, sobre las 17.20 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso que alertaba de un presunto incidente con arma blanca en el que podría haber resultado una persona herida.

El centro coordinador movilizó hasta el lugar a efectivos de Policía Local y de Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que evacuaron a un hombre de 45 años al Carlos Haya. Por el momento, se desconoce el estado en el que se encuentra el paciente y si continúa hospitalizado.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han precisado que la investigación continúa abierta y este periódico no tiene constancia de que se hayan producido detenciones.