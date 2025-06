Los amigos de Amy en Málaga: «En sus últimos días tenía una tristeza en los ojos que partía el alma» El entorno de la pareja cuenta que la víctima mortal decidió que su marido no siguiera entrenándola y él «empezó a menospreciarla»

María José Díaz Alcalá Sábado, 21 de junio 2025, 15:57 Comenta Compartir

«En sus últimos días Amy tenía una tristeza en los ojos que partía el alma». El círculo cercano de Zunilda Hoyos (Amy para sus amigos), la mujer de 43 años presuntamente asesinada por su pareja en Fuengirola, intuía que algo no iba bien entre ellos, igual que su familia, que asegura que sufría malos tratos y que le había pedido el divorcio a Jarrod.

Entrenaban a diario juntos, pero también hacían planes fuera del gimnasio. Behnaz Azar, culturista profesional e íntima de la tercera víctima mortal que se cobra la violencia de género en la provincia, asegura: «Ya no era feliz con Jay y que quería volver a su país (Colombia) para divorciarse». El sábado fue el último día que la vieron. Ya al día siguiente no contestaba a las llamadas ni respondía a los mensajes. Tampoco volvió al centro deportivo.

Durante un tiempo, Jarrod y Zunilda no solo fueron pareja. Él se convirtió también en su entrenador hasta que «las discusiones eran cada vez más frecuentes» y, siempre según sus amigos, ella decidió romper la relación profesional. «Sentimos que a Jay no le gustó nada esa decisión. Estaba celoso y todo el rato se quejaba porque se sentía apartado».

La mujer fallecida con su pareja (ambos a la derecha de la imagen) acompañados de amigos. En la otras imágenes, Amy, cona amigas SUR

A pocas semanas de participar en una competición de culturismo internacional, su entorno asegura que Amy estaba «muy ilusionada». Si bien, Jarrod «comenzó a menospreciarla». «Le decía 'tu cuerpo se está encogiendo, estás perdiendo músculo, estás usando demasiadas sustancias y te vas a enfermar'», aseguran. Ella, en cambio, sostenía que nada de eso era cierto. «Tenía un plan muy bien controlado, saludable, se cuidaba. Lo hacía con conciencia, sin excesos y sin locura, pero aun así solo recibía críticas».

Behnaz asegura que esta situación le dolía tanto que dejó de hacer poses delante de él. «Decía que la miraba con ojos fríos, con energía negativa. Su hogar, que antes era refugio, se había vuelto un lugar de presión y tristeza».

El sábado por la tarde, Behnaz y Amy entrenaron piernas juntas. Al terminar se despidieron y el domingo no hablaron. Pero, el lunes, al ver la última e inquietante publicación de su perfil de Instagram explica que le envió varios mensajes a los que ya no contestó. «La preocupación me invadió», reconoce.

Armin Ghanizadeh, que entrenaba también con la pareja y hacía de coach con Amy, le escribió el domingo a Jarrod para desearle que fuera bien su operación de rodilla, que estaba prevista el lunes. Tampoco le respondió. El lunes volvió a intentar contactar con ellos, aunque sin éxito. Y se fue a buscarlos a la urbanización Higueron West, donde se hospedaban. No sabía exactamente el apartamento, pero dio con él, y encontró las persianas bajadas, así que decidió acudir a comisaría y denunciar su desaparición.

Al día siguiente, la Policía Nacional entró en el domicilio y encontró sus cuerpos sin vida. Según la principal hipótesis que manejan los investigadores, Zunilda fue asesinada por martillazos, supuestamente, a manos de su pareja, que terminó suicidándose con un arma blanca.

«Estoy convencida de que todo comenzó por una discusión relacionada con esa publicación de Instagram. Jay seguramente la publicó, Amy se molestó, él le quitó el teléfono, lo apagó, y la situación se salió de control. Qué pasó exactamente dentro de ese departamento, nunca lo sabremos», manifiesta Behnaz.

Temas

Fuengirola

Málaga