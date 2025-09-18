Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras

Arranque de jueves complicado en la A-7 dirección Cádiz. Un accidente múltiple en cadena, con «entre cuatro y seis vehículos» implicados según el Centro ... de Gestión de Tráfico consultado por SUR, está generando unos nueve kilómetros de retenciones en plena hora punta de entrada a colegios y centros de trabajo en el entorno del Faro de Calaburras.

El siniestro se ha producido sobre las 7.10 horas y ha obligado a cortar durante media hora el carril izquierdo para la retirada de los vehículos. El atasco alcanza actualmente del kilómetro 1.019 retención hasta el 1.010 cerca del Higuerón, como recoge la DGT.

Desde el Servicio de Emergencias del 112 recobieron el aviso a las 7.15 horas. Hasta el lugar se movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y operarios de mantenimiento. No hay víctimas.