Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
El siniestro, con más de cuatro vehículos implicados según Tráfico, está complicando la circulación en la A-7 sentido Cádiz
Málaga
Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:57
Arranque de jueves complicado en la A-7 dirección Cádiz. Un accidente múltiple en cadena, con «entre cuatro y seis vehículos» implicados según el Centro ... de Gestión de Tráfico consultado por SUR, está generando unos nueve kilómetros de retenciones en plena hora punta de entrada a colegios y centros de trabajo en el entorno del Faro de Calaburras.
El siniestro se ha producido sobre las 7.10 horas y ha obligado a cortar durante media hora el carril izquierdo para la retirada de los vehículos. El atasco alcanza actualmente del kilómetro 1.019 retención hasta el 1.010 cerca del Higuerón, como recoge la DGT.
Desde el Servicio de Emergencias del 112 recobieron el aviso a las 7.15 horas. Hasta el lugar se movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y operarios de mantenimiento. No hay víctimas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.