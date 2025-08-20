Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de las retenciones registradas en la zona afectada por el accidente. Tráfico

Un accidente complica el tráfico en la A-7 a la altura de Estepona

El siniestro, registrado a las 7.00 horas de este miércoles, deja retenciones y el carril izquierdo cerrado a la circulación

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:03

Un accidente de tráfico está complicando la circulación este miércoles desde primera hora de la mañana en la A-7 en la localidad de Estepona. ... El siniestro, registrado a las 7.00 horas a la altura de la Urbanización 'El Presidente' (kilómetro 1059) está generando más de tres kilómetros de retenciones en sentido Barcelona y ha obligado a cortar el carril izquierdo a la circulación, según han confirmado a SUR fuentes del Centro de Gestión del Tráfico.

