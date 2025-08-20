Un accidente complica el tráfico en la A-7 a la altura de Estepona
El siniestro, registrado a las 7.00 horas de este miércoles, deja retenciones y el carril izquierdo cerrado a la circulación
Málaga
Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:03
Un accidente de tráfico está complicando la circulación este miércoles desde primera hora de la mañana en la A-7 en la localidad de Estepona. ... El siniestro, registrado a las 7.00 horas a la altura de la Urbanización 'El Presidente' (kilómetro 1059) está generando más de tres kilómetros de retenciones en sentido Barcelona y ha obligado a cortar el carril izquierdo a la circulación, según han confirmado a SUR fuentes del Centro de Gestión del Tráfico.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Mantenimiento de Carreteras y sanitarios, según fuentes de Emergencias de Andalucía (EMA). Los alertantes del suceso hablaban de al menos una persona herida en un accidente, si bien este extremo aún no se ha confirmado. Tampoco sha trascendido si es uno o varios los vehículos implciados en el incidente.
