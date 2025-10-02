El accidente de un camión en Villanueva del Trabuco obliga a cortar la A-92M
El tráiler se quedó atravesado en la calzada provocando el cierre total de la vía durante la madrugada de este jueves
Málaga
Jueves, 2 de octubre 2025, 08:29
El aparatoso accidente de un camión en Villanueva del Trabuco durante la madrugada de este jueves ha obligado al corte total de la A-92M. ... Según han informado fuentes del Centro de Gestión del Tráfico el accidente se ha producido a la altura del kilómetro 24.800, en sentido Granada, cuando el vehículo quedó atravesado en la calzada. Tras el cierre de la vía, como recorrido alternativo, el tráfico se está desviando por la A-45 sentido Antequera.
🚫CORTADA al tráfico la autovía A-92M por el accidente de un camión en Villanueva del Trabuco, #Málaga en el kilómetro 24.800, sentido Granada.— EMA 112 (@E112Andalucia) October 2, 2025
🚔Extrema la precaución y sigue indicaciones de operativos. pic.twitter.com/Y0QNDP0aYC
Por su parte, fuentes de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) han explicado a SUR que, al parecer, el accidente, registrado sobre las 2.15 horas, no ha ocasionado heridos. Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras. También se ha solicitado una grúa para retirar el camión accidentado que quedó atravesado en la calzada.
