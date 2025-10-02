Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del desvio de tráfico motivado por el accidente del camión. Tráfico

El accidente de un camión en Villanueva del Trabuco obliga a cortar la A-92M

El tráiler se quedó atravesado en la calzada provocando el cierre total de la vía durante la madrugada de este jueves

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:29

El aparatoso accidente de un camión en Villanueva del Trabuco durante la madrugada de este jueves ha obligado al corte total de la A-92M. ... Según han informado fuentes del Centro de Gestión del Tráfico el accidente se ha producido a la altura del kilómetro 24.800, en sentido Granada, cuando el vehículo quedó atravesado en la calzada. Tras el cierre de la vía, como recorrido alternativo, el tráfico se está desviando por la A-45 sentido Antequera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  3. 3 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  4. 4 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  5. 5

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  6. 6 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  7. 7 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos
  9. 9 ¿Buscas empleo en Málaga? Estas son las 320 vacantes que anuncia el SAE en la provincia
  10. 10 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El accidente de un camión en Villanueva del Trabuco obliga a cortar la A-92M

El accidente de un camión en Villanueva del Trabuco obliga a cortar la A-92M