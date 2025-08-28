La abuela ladrona: 81 años y cinco robos en pisos turísticos con el 'resbalón'

Su apariencia era su principal baza: nadie iba a sospechar de una anciana de aspecto frágil y carácter afable. En realidad, se trata de una ... mujer con un amplio historial de delitos contra el patrimonio y que, a sus 81 años, se dedicaba a colarse en pisos turísticos del Centro de Málaga en busca de dinero y de joyas. Tras la detención de la 'abuela ladrona', a la que atribuyen cinco robos con fuerza por el método del resbalón, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La octogenaria fue arrestada a principios de este mes después de que uno de los moradores la sorprendiera dentro de la vivienda turística en la que estaba alojado, tras lo que dio aviso de inmediato a la Policía Nacional.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de agentes de paisano del Grupo Gotham, quienes comprobaron que la anciana contaba con un largo historial de delitos contra el patrimonio. Durante su arresto, localizaron varios recortes de plástico presuntamente empleados para forzar las cerraduras.

Los investigadores consideran que estaría tras otros cuatro robos ocurridos desde julio en la misma zona y seguían el mismo patrón. Su modus operandi consistía en emplear un objeto delgado y flexible, como una tarjeta o recorte de plástico, para deslizarlo entre el marco de la puerta y el pestillo.

Así, conseguía abrir las puertas que estaban cerradas sin llave y adentrarse en el interior de los pisos turísticos, donde iba principalmente en busca de dinero en efectivo y de joyas.

La avanzada edad de la sospechosa y su apariencia frágil era una ventaja a la hora de pasar desapercibida cuando se colaba en edificios en busca de viviendas para asaltar. De acuerdo con las pesquisas de los investigadores, del Grupo de Robos, si era descubierta por algún vecino fingía que había sido un despiste o incluso que se trataba de la señora de la limpieza.