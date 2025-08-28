Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de la octogenaria. SUR

La abuela ladrona: 81 años y cinco robos en pisos turísticos con el 'resbalón'

La octogenaria ha ingresado en prisión después de que el propietario de una de las viviendas la pillara 'in fraganti'

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:52

Su apariencia era su principal baza: nadie iba a sospechar de una anciana de aspecto frágil y carácter afable. En realidad, se trata de una ... mujer con un amplio historial de delitos contra el patrimonio y que, a sus 81 años, se dedicaba a colarse en pisos turísticos del Centro de Málaga en busca de dinero y de joyas. Tras la detención de la 'abuela ladrona', a la que atribuyen cinco robos con fuerza por el método del resbalón, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  4. 4 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  5. 5 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  6. 6 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  7. 7 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  8. 8

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  9. 9

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  10. 10 Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La abuela ladrona: 81 años y cinco robos en pisos turísticos con el 'resbalón'

La abuela ladrona: 81 años y cinco robos en pisos turísticos con el &#039;resbalón&#039;