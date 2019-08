Oficios al sur: Ayudar a llevar una vida saludable Rafael Estrada, a la izquierda, en una de sus apariciones televisivas. / SUR Málaga en verano Durante el verano y los meses previos se suelen adquirir hábitos saludables. Lo ideal sería que con un poco de constancia los mantuviéramos todo el año ALEJANDRO DÍAZ Lunes, 26 agosto 2019, 00:36

Desde primavera, los gimnasios se llenan y en los paseos marítimos aumenta la afluencia de personas practicando algún tipo de deporte. Y, a menudo, se establece un control sobre la dieta: se incorporan más frutas y verduras, y se reducen alimentos ultraprocesados. Cada vez son más los malagueños que deciden ir más allá y ponerse en manos de un dietista, lo que implica tomarse aún más en serio la salud individual.

Rafael Estrada se dedica a este oficio desde hace años. Ha aparecido en diferentes medios de comunicación, como 101tv o Canal Sur, para ampliar su labor divulgativa sobre cómo llevar un estilo de vida saludable o 'healthy', como ahora se ha puesto de moda llamarlo. Ha trabajado para prestigiosos hospitales privados y ha tratado a deportistas de élite. Aunque le llegan todo tipo de pacientes.

«La mayoría son gente normal a la que le ha saltado lo que nosotros llamamos el 'chivato';es decir, que tras unos análisis rutinarios le han detectado hipercolecterolemia o que está desarrollando diabetes», explica Estrada, quien no es partidario de plantear grandes retos desde el inicio. «Todo lo contrario», subraya. «Lo primero es conocer los horarios, rutinas, la cesta de la compra y otras cuestiones del paciente. A partir de ahí se detectan los primeros errores y se comienza a trabajar desde un perspectiva realista, con objetivos que se adecuen a la propia persona», sentencia Estrada.

Lo cierto es que el verano y los meses que le preceden son una eterna promesa de buenos hábitos. No son pocos los malagueños que se 'enganchan' a la fruta estival, que aprovechan el buen tiempo para andar más y dar largos paseos en la playa y que hacen de sopas frías a base de verduras como el gazpacho una especie de religión.

Con el inicio del otoño y del frío, especialmente, y con la vuelta a la rutina laboral, todos los buenos propósitos quedan a menudo aparcados. Disminuye el consumo de frutas y verduras, y se regresa al mejor aliado de la obesidad:el sedentarismo. «Yo diría que es importante acudir al dietista, porque lo que nosotros hacemos es una reeducación constante de los hábitos de vida, no solo alimentarios, que por supuesto son fundamentales. Pero trabajamos tratamientos personalizados e integrales según el paciente. No podemos 'recetarle' hacer un ejercicio que no disfrute, por ejemplo, porque eso apuntará a fracaso seguro», señala Estrada, quien se toma muy en serio el trato personal con cada uno de sus pacientes atendiendo a las necesidades específicas de cada cual.

«El deporte es muy importante, por eso hay que encontrar alguno que motive al paciente»

Estrada quiso dedicarse a este oficio porque, aunque ahora luzca un porte atlético, de adolescente padeció obesidad. Ahora tiene plena conciencia de la importancia de la combinación de dieta y deporte para que una persona se sienta bien. «Pero tienes que dar con la tecla de cada uno, han de permanecer motivados», insiste.

Existen ciertas bitácoras en Internet y bulos relacionados con la alimentación cuyo impacto social se multiplica gracias a las redes sociales. «Es imposible escapar de tanta información, yo me incluyo: antes nos decían que había que limitar el uso del huevo en la alimentación de los pacientes y ahora sabemos que una persona sana puede consumirlo diariamente sin ningún tipo de problema», recalca Estrada.

En manos de un especialista

Ante tanta información en la Red, que al final puede traducirse en desinformación, lo más razonable es ponerse en manos de un especialista. Estrada es partidario de ampliar el concepto de vida saludable y vincularlo al de sostenibilidad. «Siempre podemos hacer algo y no solo no usar bolsas de plástico, que por supuesto. Por ejemplo, acudir al mercado más cercano en lugar de a las grandes superficies. Allí difícilmente se te van a 'colar' en la cesta los ultraprocesados», dice Estrada, quien además añade la importancia de consumir productos frescos de proximidad, debido a que estos dejan un menor impacto ambiental, al no ser transportados en largos recorridos y evitar así la contaminación del combustible de los grandes aviones, barcos y camiones de mercancías.

Este joven dietista tiene su propia consulta privada en Ciudad Jardín, aunque también realiza seguimientos a través de su página web. Allí trabaja junto a su pareja, Águeda Rodríguez, experta en 'coaching'. Ambos son amantes de la naturaleza y de los deportes: bicicleta, senderismo, atletismo... Y, por supuesto, de una vida saludable. Todo ese entusiasmo saben transmitirlo al paciente para que se ponga las pilas cuanto antes.