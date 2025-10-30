Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento de la ofrenda floral en el funeral de Estado. LP

Las víctimas que rechazaron ir al funeral: «Sobraban políticos y faltaban los que trabajaron sobre el terreno»

Las personas que no acudieron al acto aseguran que querían «más recogimiento», algunas califican el evento de «un circo» y otras no fueron «porque Carlos Mazón dijo que iría»

Manuel García

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:48

Comenta

Fueron discretos y prefieren mantener esta discreción hasta el final y vivir su dolor de una manera más íntima. O no creen que la organización ... del acto, con tantos cargos políticos y casi ningún cuerpo de los que participaron en los trabajos sobre el terreno, fuera la adecuada, pese a la buena voluntad de quienes impulsaron este acto de homenaje.

