Mazón, tras la declaración oficial realizada este jueves en el Palau de la Generalitat. EP

Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»

El presidente, preguntado por la reacción de los familiares de las víctimas de la dana en el acto en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, afirma que recibirá a más afectados y que está haciendo una «reflexión»

Burguera

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:18

El president de la Generalitat, antes de un acto sobre cooperativas, ha sido preguntado por medios de comunicación este jueves en relación al funeral de ... Estado celebrado por las víctimas de la dana. Carlos Mazón se ha manifestado de un modo muy poco preciso, dejando abiertos todos los frentes al ser preguntado por la reacción de los familiares por su presencia en el funeral y al ser interrogado por su continuidad al frente de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

