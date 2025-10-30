Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»

El president de la Generalitat, antes de un acto sobre cooperativas, ha sido preguntado por medios de comunicación este jueves en relación al funeral de ... Estado celebrado por las víctimas de la dana. Carlos Mazón se ha manifestado de un modo muy poco preciso, dejando abiertos todos los frentes al ser preguntado por la reacción de los familiares por su presencia en el funeral y al ser interrogado por su continuidad al frente de la Generalitat.

«Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello, y de lo que significa el día ayer, lo que se ha significado estos días. Tenía y tengo previsto recibir a víctimas, precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia», ha indicado Mazón.

El presidente ha pedido hacer «una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previsto ver, incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días».

La «reflexión» de Mazón sobre la situación ha propiciado que se le insistiera, y ahí ha señalado que «son días en los que, no les quepa ninguna duda, pensamos sobre todo lo que significa, las implicaciones, las reflexiones que hay que hacer a un año de la dana, después de haber estado con las víctimas».

«Y lo que he querido decir, igual no se ha interpretado bien, no me importa volver a aclararlo en absoluto, es que yo durante estos días tenía y tengo previsto hablar con víctimas, hacer una valoración que quería compartir con las víctimas que tengo previsto recibir hoy mismo en el Palau de la Generalitat y seguiré hablando con las víctimas que tenía previsto para hacer una reflexión más profunda sobre todo el día de ayer y sobre estos días», ha aclarado Mazón.

El presidente ha aclarado: «No hay ninguna previsión política más allá de lo que les acabo de decir», y ha recalcado que próximamente «habrá comparecencia y habrá comisiones de investigación, las dos cosas». Desde hace días, y especialmente después del modo en que algunas víctimas le increparon en el funeral, hay dudas sobre la continuidad de Mazón, quien descarta, por ahora, cualquier tipo de cambio respecto a su intención de continuar al frente de la Generalitat.

«Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. Ayer fue un día, y estos días son días también , sobre los que tenemos que pensar. Tengo previsto hablar con víctimas que siguen querido hablar conmigo, que han querido estar conmigo, que me han pedido recibirlas y que por tanto, a partir de ese momento podremos hacer más reflexiones sobre ese detalle», ha aclarado, de algún modo.