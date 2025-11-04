Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chalés adosados en la calle Macizo de Gredos. Rodrigo Jiménez

A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio

La vivienda se encuentra en el Parque Alameda de Valladolid y los interesados deberán abandonar la cuantía a tocateja

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:29

Ni se puede visitar ni se puede financiar. Un chalé de la calle Macizo de Gredos, en Parque Alameda, ha salido a la venta por ... un precio de 107.000 euros. Una cantidad por debajo de lo que ofrece el mercado para la zona sur de la capital vallisoletana, si bien alertan de que actualmente se encuentra okupado. Hay moradores ilegales en el adosado.

