Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos empleados del retén fúnebre introducen en el furgón dos bolsas con los huesos humanos en la calle Luis Fenollet. Ignacio Cabanes

El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa

El desarraigo familiar del albañil jubilado, que renunció a la custodia de sus dos hijos y los desheredó, y sus escasas relaciones sociales hicieron posible que nadie lo echara de menos

Javier Martínez e Ignacio Cabanes

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:30

Comenta

Morir en soledad, fallecer sin que nadie lo sepa o se dé cuenta, es más triste si cabe cuando encuentran el cadáver 12 o 13 ... años después en un piso de una comunidad de propietarios, un edificio de una ciudad grande como Valencia. Pero a veces la carencia de compañía es voluntaria. Antonio Famoso Jiménez no tenía familia porque renunció a ella hace mucho tiempo, apenas saludaba a sus vecinos cuando se cruzaban con ellos en el ascensor o las escaleras, y tampoco tenía amigos íntimos que lo echaran de menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  8. 8 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa

El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa