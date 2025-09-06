Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Obregón llenó portadas al convertirse en madre por este método EFE

De tripas, corazón

Una práctica polémica. La gestación subrogada sortea las prohibiciones y gana terreno entre los españoles. Entre 2010 y 2023 se recibieron en el país 3.785 solicitudes para inscribir a bebés nacidos por sustitución

Rochell de Oro

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:00

Cada 36 horas, en España, una familia inicia los trámites para registrar a un bebé nacido por gestación subrogada en el extranjero. Lo hacen personas ... anónimas y también celebridades. El caso más reciente fue el de la actriz y presentadora Ana Obregón, quien a los 68 años fue madre de una niña nacida por este método en Estados Unidos. El debate se intensificó porque, aunque la niña es legalmente su hija, biológicamente es su nieta, ya que fue concebida con esperma de su hijo fallecido. Esta práctica se ha popularizado por la dificultad para concebir de forma natural en muchas parejas españolas. A excepción de 2024, cuando los nacimientos aumentaron un 0,43% respecto al año anterior, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la caída en la tasa de natalidad acumulaba ya una década.

