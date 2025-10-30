Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina

Las investigaciones por la brutal agresión que sufrió una mujer de 43 años retenida y torturada en un piso de Valencia durante dos días a ... finales del pasado mes de julio, y por la cual fue detenida y encarcelada en su día la presunta autora material de las lesiones graves y la detención ilegal, ha llevado a la imputación de otras tres personas por su presunta relación, en un modo u otro, en las citadas torturas, en las que llegaron a quemarle la zona exterior de la vagina con un cucharón incandescente y un martillo ardiendo, como informó en exclusiva este periódico, al creer que la víctima estaba teniendo una relación con el novio de la detenida.

Además de la presunta autora material de las torturas, Darama H. H., de 38 años, el juez instructor de Valencia ha imputado al vecino que presuntamente grabó con su teléfono móvil el momento en el que la agresora amedrentaba a su víctima aproximándole la cuchara a sus zonas íntimas, tras haberla puesto a hervir previamente durante 20 minutos. Así como al novio de la detenida, por haber estado presente el último día antes de que la Policía Local de Valencia liberara a la mujer, y no haber hecho nada por impedir las torturas –posible delito de omisión del deber de socorro–.

Por último, la tercera persona investigada –la cuarta si contamos a la mujer que se encuentra en prisión provisional–, es la amiga de la víctima, que la llevó hasta el domicilio, situado en el barrio de la Fuente de San Luis de Valencia, mediante engaños y supuestamente sabía de las intenciones de la presunta agresora, que actuó movida por los celos ante la creencia de que su novio y la agredida tenían relaciones sexuales.

Durante dos días la tuvo retenida, le propinó golpes, la ató a una silla y la torturó con «un cucharón al rojo vivo»

Tanto la víctima como el ahora investigado, de 32 años y natural de Malí, aseguraron a este periódico que nunca han tenido una relación amorosa y que solo se conocían de vista al ser vecinos. No obstante, la mujer detenida en su día por la Policía, se había obsesionado pensando en que sí que estaban «liados» y organizó una encerrona a la víctima para escuchar de sus labios lo que en su mente era ya un hecho consumado. «Me insistía en que le dijera que me había acostado con su marido y al final le dije que sí para que me dejara en paz», reconoció la agredida.

Así, la noche del 27 de julio la amiga ahora investigada le hizo creer a la víctima que iban a casa de un amigo «y que nos íbamos a pegar una pequeña fiesta», relató la agredida a este periódico. Pero la realidad es que cuando subió a la vivienda allí le esperaba la mujer de 38 años que está presa por estos hechos. Después de servirle una bebida comenzó a interrogarla por la relación con «su marido». «¡Qué me digas la verdad!», le gritaba al tiempo que comenzaban los primeros golpes.

La agredida trató de marcharse pero vio que su captora había cerrado la puerta con llave. Además, la inmovilizó atándola a una silla con las manos en la espalda, le rapó parte del pelo y la torturó realizándole quemaduras con «un cucharón al rojo vivo», según relató a la Policía y a este periódico la propia víctima tras ser liberada el 29 de julio. El juzgado también ha tomado ya declaración al testigo que la vio asomada al balcón pidiendo ayuda y cuyo aviso permitió acabar con su suplicio.

«O te dejas quemar o te saco los ojos con unas tijeras»

Agentes de la Policía Local de Valencia acudieron ese mediodía a la finca donde el testigo había visto a una mujer en el balcón instantes antes pidiendo ayuda pero sin gritar para no alertar a su captora, que se había quedado medio adormecida por el consumo de sustancias estupefacientes. Cuando los policías localizaron el piso pudieron hablar a través de la puerta -cerrada con llave- con la víctima, quien les dijo que la tenían encerrada.

En ese mismo momento la conversación se corta y ya no reciben respuesta alguna al otro lado de la puerta. No es hasta pasados unos minutos y ante la insistencia de los agentes, que amenazan con abrir la misma por la fuerza, cuando finalmente una mujer les abre la puerta -la presunta agresora-. Nada más abrirse de detrás surge la víctima, con la cara amoratada por los golpes, con los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos, y visiblemente nerviosa.

La agredida, de 43 años y nacionalidad española, fue evacuada al Hospital Doctor Peset de Valencia, donde le atendieron de las lesiones que presentaba por todo el cuerpo, tanto golpes como quemaduras de primer grado en la cara interna de ambos muslos y en la zona del pubis. Todavía hoy, tres meses después, la mujer sufre secuelas tanto físicas como psicológicas. «No puedo olvidar su cara y sus amenazas», confesaba a este periódico. «O te dejas quemar o te saco los ojos con unas tijeras», le amenazaba su agresora con la cuchara incandescente en la mano.

Para denigrarla todavía más, la presunta agresora llamó a un vecino para que la grabara y violara. «Sube gordo que te pago». El hombre no llegó a forzarla sexualmente pero presuntamente sí la grabó mientras sufría las torturas, de ahí que figure ahora también como investigado.

Por el momento, los tres investigados y la mujer que se encuentra en prisión provisional se han acogido a su derecho a no declarar. Inicialmente, ante la Policía la presunta agresora atribuyó las lesiones que presentaba la víctima a un supuesto putero que disfruta maltratando a las mujeres. Ni la Policía Nacional ni el juzgado que instruye la causa le dieron credibilidad y por ello permanece en prisión dada la gravedad de los delitos que se le imputan.