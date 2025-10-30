Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La víctima sufrió quemaduras en la zona del pubis y en los muslos. I.Cabanes

Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina

Además de la encarcelada figuran también como investigados su novio, el vecino que grabó la agresión y la amiga que la llevó al piso con engaños

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:02

Las investigaciones por la brutal agresión que sufrió una mujer de 43 años retenida y torturada en un piso de Valencia durante dos días a ... finales del pasado mes de julio, y por la cual fue detenida y encarcelada en su día la presunta autora material de las lesiones graves y la detención ilegal, ha llevado a la imputación de otras tres personas por su presunta relación, en un modo u otro, en las citadas torturas, en las que llegaron a quemarle la zona exterior de la vagina con un cucharón incandescente y un martillo ardiendo, como informó en exclusiva este periódico, al creer que la víctima estaba teniendo una relación con el novio de la detenida.

