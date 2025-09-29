Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Madrid es uno de los destinos de muchos ciudadanos LGTBI que se sexilian. EP

Uno de cada tres españoles LGTBI ha tenido que abandonar su hogar o se plantea hacerlo

Huyen del rechazo, la discriminación y la violencia familiar y social y buscan poder vivir sin ocultarse y tener una vida plena

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:02

Uno de cada tres homosexuales, bisexuales o trans españoles han tenido que abandonar su hogar, el lugar en el que se criaron, o se han ... planteado el hacerlo para evitar el rechazo social o familiar y para poder mostrarse tal y como son. Es la principal conclusión del primer estudio realizado en nuestro país por la Federación Estatal LGTBI y la Universidad de Salamanca sobre esta dramática realidad conocida como sexilio, elaborado a partir de la encuesta a 800 miembros de estos colectivos de todas las autonomías. El 13% se ha marchado, y han cambiado de municipio, provincia o de país, y el 21,5% se lo ha planteado o se lo plantea.

