Imagen de archivo, un agente de la Guardia Civil patrulla en Sevilla. EP

Un tiroteo en Sevilla deja a tres heridos, uno de ellos en estado crítico

El incidente se produjo este jueves en un bar de la localidad la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el joven con un disparo en la cabeza, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío

EP

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:07

Tres personas han resultado heridas, una de ellas un joven con un impacto de bala en la cabeza, como consecuencia de un tiroteo registrado este ... jueves en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. El presunto autor de los disparos está detenido y no se descartan nuevos arrestros.

