Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los restos óseos del fallecido han sido trasladados en bolsas al Instituto de Medicina Legal de Valencia. Ignacio Cabanes

Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

El piso de la Fuensanta se había convertido en un palomar y los restos humanos se encontraban entre excrementos y centenares de palomas

Ignacio Cabanes

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:56

Comenta

Como si de la película de 'Los Pájaros' de Alfred Hitchcock se tratara, los bomberos del cuerpo municipal de Valencia han tenido que abrirse paso ... entre centenares de palomas hasta encontrar los restos de un hombre ya esqueletizado al que sus vecinos llevaban cerca de quince años sin ver. «Pensábamos que estaba en una residencia», confiesan apesadumbrados al descubrir que Antonio, nacido en 1939, llevaba muerto en su piso del valenciano barrio de la Fuensanta más de una década, convertido en una especie de palomar, sin que nadie se percatara de su ausencia durante todo este tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  4. 4 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  5. 5 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  6. 6

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  7. 7

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos
  8. 8 Cinco establecimientos malagueños son reconocidos en la Guía Michelin de los hoteles
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10 Un municipio de Málaga marca la temperatura mínima más alta de este sábado en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años