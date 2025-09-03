¿Para qué sirve la almohadilla de las bandejas de carne?: Mercadona lo aclara

El que no se lo haya cuestionado nunca al abrir un envase de carne de Mercadona, que tire la primera piedra. Si eres de los ... curiosos, no estás solo. De hecho, el interrogante es tan habitual que la propia cadena de supermercados incluye la pregunta en el listado de dudas más recurrentes entre sus clientes. ¿Para qué sirve la almohadilla absorbente que hay en las bandejas? La compañía lo aclara: «Son de celulosa y absorben el jugo que suelta la carne de forma natural para ayudar a mantener el producto en óptimas condiciones hasta el final de su vida útil».

Resuelto el misterio, Mercadona explica que dichas almohadillas «son aptas para el contacto con los alimentos», pero advierte de que «no son comestibles». Por ello, la primera empresa de supermercados en España avisa a sus consumidores: «En el caso de que se hayan cocinado junto con la carne se recomienda no consumir el producto».

La cadena valenciana dispone en su página web oficial de un canal específico de Atención al Cliente que ofrece distintas vías para que los consumidores puedan trasladar sus dudas a la empresa que preside Juan Roig. En dicho apartado, que cualquiera puede consultar, el grupo responde algunos de los interrogantes más repetidos ligados a sus productos, sus horarios, el funcionamiento de sus tiendas, las compras por internet y a domicilio o aspectos ligados al medio ambiente o a la responsabilidad social.

La compañía, además, dispone del teléfono gratuito 800 500 220, de una asistente virtual en WhatsApp, un formulario específico y un correo electrónico habilitado para despejar cualquier duda o consulta que les surja a sus 'jefes', como denominan a los clientes en su jerga interna.