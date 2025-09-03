Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Para qué sirve la almohadilla de las bandejas de carne?: Mercadona lo aclara

La cadena de supermercados responde al interrogante en el canal habilitado en su web para atender las dudas más frecuentes de sus clientes

Almudena Nogués

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:20

El que no se lo haya cuestionado nunca al abrir un envase de carne de Mercadona, que tire la primera piedra. Si eres de los ... curiosos, no estás solo. De hecho, el interrogante es tan habitual que la propia cadena de supermercados incluye la pregunta en el listado de dudas más recurrentes entre sus clientes. ¿Para qué sirve la almohadilla absorbente que hay en las bandejas? La compañía lo aclara: «Son de celulosa y absorben el jugo que suelta la carne de forma natural para ayudar a mantener el producto en óptimas condiciones hasta el final de su vida útil».

