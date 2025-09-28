Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral

Santoral del 29 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:00

San Gabriel Arcángel se celebra en el día de hoy, 29 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Gabriel Arcángel, ... uno de los emisarios divinos, se destaca como uno de los mensajeros enviados por Dios. Es un protagonista central en una de las profecías de Daniel. Fue el encargado de anunciar a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a la Virgen María la concepción de Jesús mediante la intervención del Espíritu Santo. Aunque inicialmente el día de San Gabriel Arcángel se celebraba exclusivamente el 18 de marzo, en 1969 se decidió trasladar su festividad al 29 de septiembre, para conmemorarla junto con los días de San Miguel y San Rafael.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

