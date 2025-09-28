Santoral del 29 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

San Gabriel Arcángel se celebra en el día de hoy, 29 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Gabriel Arcángel, ... uno de los emisarios divinos, se destaca como uno de los mensajeros enviados por Dios. Es un protagonista central en una de las profecías de Daniel. Fue el encargado de anunciar a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a la Virgen María la concepción de Jesús mediante la intervención del Espíritu Santo. Aunque inicialmente el día de San Gabriel Arcángel se celebraba exclusivamente el 18 de marzo, en 1969 se decidió trasladar su festividad al 29 de septiembre, para conmemorarla junto con los días de San Miguel y San Rafael.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Miguel Arcángel

Rafael Arcángel

Alarico de Ufnau

Eutiquio de Heraclea

Fraterno de Auxerre

Juan de Dukla

Liudwino de Tréveris

Mauricio de Carnoet

Quiríaco de Palestina

Renato Goupil © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

