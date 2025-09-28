Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 29 de septiembre

Consulta las efemérides históricas del 29 de septiembre: nacimientos y acontecimientos relevantes

DS

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:00

Explora nuestras efemérides y revive hitos y momentos culturales inolvidables del 29 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 29 de septiembre?

En España:

  • 1531: en la provincia de Sinaloa (México) conquistadores españoles fundan la villa de San Miguel de Culiacán (hoy Culiacán Rosales).

  • 1578: en Centroamérica, los españoles fundan la aldea de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, siendo, junto a Comayagüela, la actual capital de Honduras.

  • 1597: 2 km al sur de la villa de San Luis Potosí (407 km al noroeste de la Ciudad de México), los españoles fundan la aldea de San Miguelito.

  • 1833: en España empieza el reinado de la reina Isabel II de España.

  • 1864: España y Portugal firman el Tratado de Lisboa por el que se establecen los actuales lindes entre ambos países.

  • 1864: en Valladolid (España) se inaugura el Teatro Calderón.

  • 1936: en Madrid ―en el marco de la Guerra Civil Española (1936‑1939)― la Junta de Defensa Nacional nombra a Francisco Franco jefe de Estado y «generalísimo» de los ejércitos del bando Nacional.

  • 1975: en Barcelona (España), la organización terrorista GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) asesina a un miembro de la Policía Armada.

  • 1986: en Huesca (España) se hace público el rechazo y la no ejecución del proyecto de embalse Lorenzo Pardo, el cual inundaba Campo (Huesca) y pueblos de alrededores.

  • 2010: en España tiene lugar una jornada de huelga general convocada por las dos principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores.​​

