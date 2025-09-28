Las efemérides más destacadas del 29 de septiembre
¿Qué pasó el 29 de septiembre?
En España:
-
1531: en la provincia de Sinaloa (México) conquistadores españoles fundan la villa de San Miguel de Culiacán (hoy Culiacán Rosales).
-
1578: en Centroamérica, los españoles fundan la aldea de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, siendo, junto a Comayagüela, la actual capital de Honduras.
-
1597: 2 km al sur de la villa de San Luis Potosí (407 km al noroeste de la Ciudad de México), los españoles fundan la aldea de San Miguelito.
-
1833: en España empieza el reinado de la reina Isabel II de España.
-
1864: España y Portugal firman el Tratado de Lisboa por el que se establecen los actuales lindes entre ambos países.
-
1864: en Valladolid (España) se inaugura el Teatro Calderón.
-
1936: en Madrid ―en el marco de la Guerra Civil Española (1936‑1939)― la Junta de Defensa Nacional nombra a Francisco Franco jefe de Estado y «generalísimo» de los ejércitos del bando Nacional.
-
1975: en Barcelona (España), la organización terrorista GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) asesina a un miembro de la Policía Armada.
-
1986: en Huesca (España) se hace público el rechazo y la no ejecución del proyecto de embalse Lorenzo Pardo, el cual inundaba Campo (Huesca) y pueblos de alrededores.
-
2010: en España tiene lugar una jornada de huelga general convocada por las dos principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores.
