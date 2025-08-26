Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 27 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

Martes, 26 de agosto 2025, 18:27

El Santoral Cristiano celebra hoy, 27 de agosto el Santo de Santa Mónica, entre otros.

Santa Mónica, madre de San Agustín, nació en Tagaste, una ... ciudad cercana a la antigua Cartago. Desde temprana edad, sintió un fuerte llamado hacia la vida de oración y espiritualidad. Santa Mónica es recordada y venerada en la Iglesia como una santa y ejemplo de fe inquebrantable y amor maternal. Su intercesión y perseverancia en la oración por la conversión de su hijo se han convertido en un modelo para muchas madres y padres que buscan el bienestar espiritual de sus seres queridos. Santa Mónica es un recordatorio de la importancia de la oración constante y el amor incondicional en el camino hacia Dios y en el cuidado de los seres queridos.

