Santoral del 27 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

El Santoral Cristiano celebra hoy, 27 de agosto el Santo de Santa Mónica, entre otros.

Santa Mónica, madre de San Agustín, nació en Tagaste, una ... ciudad cercana a la antigua Cartago. Desde temprana edad, sintió un fuerte llamado hacia la vida de oración y espiritualidad. Santa Mónica es recordada y venerada en la Iglesia como una santa y ejemplo de fe inquebrantable y amor maternal. Su intercesión y perseverancia en la oración por la conversión de su hijo se han convertido en un modelo para muchas madres y padres que buscan el bienestar espiritual de sus seres queridos. Santa Mónica es un recordatorio de la importancia de la oración constante y el amor incondicional en el camino hacia Dios y en el cuidado de los seres queridos.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Antusa mártir

David Lewis

Gebhardo de Constancia

Guarino de Sión

Juan de Pavía

Licerio de Couserans

Narno de Bérgamo

Poemeno de Tebaida

Rufo de Capua. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

