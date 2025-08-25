Santoral del 26 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars se celebra en el día de hoy, 26 de agosto según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars fue una religiosa española que dejó un legado de amor y compasión al fundar la congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en la ciudad de Barbastro. Su vocación la llevó a dedicar buena parte de su vida al servicio y cuidado de los ancianos desamparados, quienes encontraron en ella una madre espiritual y protectora. Es venerada en la Iglesia Católica como una santa y modelo de caridad y entrega desinteresada al prójimo, especialmente a los ancianos desamparados. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su influencia en la promoción del cuidado y la dignidad de los más vulnerables en la sociedad.

Onomástica de hoy

¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.

Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.

Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Alejandro de Bérgamo

Alfredo de Rivaulx

Anastasio batanero

Eleuterio de Auxerre

Juana Isabel Bichier des Ages

Melquisedec Rey

Teresa de Jesús Jornet Ibars

Mariam Baouardy.

