Santoral del 25 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:00

25 de agosto tiene lugar el Santo de San Aredio entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Aredio, proveniente de ... una familia noble en Limoges, Francia, experimentó una profunda transformación espiritual tras la muerte de su padre. Sintiendo el llamado de Dios, decidió entregarse por completo a la vida religiosa. La memoria de San Aredio es venerada en la Iglesia Católica como un santo, cuya vida de entrega y milagros han dejado una huella duradera en la historia de la fe cristiana. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su influencia espiritual en la comunidad de fieles que lo siguió y admiró.

