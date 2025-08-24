Santoral del 25 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Domingo, 24 de agosto 2025, 20:00 Comenta Compartir

25 de agosto tiene lugar el Santo de San Aredio entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Aredio, proveniente de ... una familia noble en Limoges, Francia, experimentó una profunda transformación espiritual tras la muerte de su padre. Sintiendo el llamado de Dios, decidió entregarse por completo a la vida religiosa. La memoria de San Aredio es venerada en la Iglesia Católica como un santo, cuya vida de entrega y milagros han dejado una huella duradera en la historia de la fe cristiana. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su influencia espiritual en la comunidad de fieles que lo siguió y admiró.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Ginés de Arlés

Geruncio de Itálica

Gregorio de Utrecht

José de Calasanz

Luis Rey

Menas de Constantinopla

Patricia

Severo de Agde

Tomás Cantelupe © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

