Santoral del 24 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

24 de agosto tiene lugar el Santo de San Bartolomé entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santo Bartolomé, también conocido ... en algunos textos como Natanael, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesucristo. Después de la resurrección de Jesús, fue comisionado para predicar el Evangelio y llevar el mensaje de salvación a diferentes regiones. La festividad de Santo Bartolomé se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su contribución en la propagación del cristianismo a lo largo de las tierras que pisó durante su apostolado. Su ejemplo de fidelidad y entrega a Cristo sigue siendo una fuente de inspiración para los fieles en su búsqueda de una vida de fe y servicio en el camino de Jesús.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Audeno de Ruan

Bartolomé

Emilia de Vialar

Jorge Limniota

Juana Antida Thouret

María Micaela del Santísimo Sacramento

Tación de Claudiópolis. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

