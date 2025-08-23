Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 24 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:00

24 de agosto tiene lugar el Santo de San Bartolomé entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santo Bartolomé, también conocido ... en algunos textos como Natanael, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesucristo. Después de la resurrección de Jesús, fue comisionado para predicar el Evangelio y llevar el mensaje de salvación a diferentes regiones. La festividad de Santo Bartolomé se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su contribución en la propagación del cristianismo a lo largo de las tierras que pisó durante su apostolado. Su ejemplo de fidelidad y entrega a Cristo sigue siendo una fuente de inspiración para los fieles en su búsqueda de una vida de fe y servicio en el camino de Jesús.

