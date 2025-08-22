Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral

Santoral del 23 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 23 de agosto el Santo de Santa Rosa de Lima, entre otros.

Santa Rosa de Lima fue la primera mujer ... en ser declarada santa en América, convirtiéndose en la patrona de Perú, Filipinas e Indias Orientales. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por su profunda devoción y entrega a Dios. A los veinte años, Santa Rosa tomó el hábito de terciaria dominica, comprometiéndose así a una vida de oración y servicio a los demás. Su amor por Dios la llevó a dedicarse al cuidado de niños y enfermos, demostrando un corazón compasivo y generoso.

