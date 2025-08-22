Santoral del 23 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Viernes, 22 de agosto 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 23 de agosto el Santo de Santa Rosa de Lima, entre otros.

Santa Rosa de Lima fue la primera mujer ... en ser declarada santa en América, convirtiéndose en la patrona de Perú, Filipinas e Indias Orientales. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por su profunda devoción y entrega a Dios. A los veinte años, Santa Rosa tomó el hábito de terciaria dominica, comprometiéndose así a una vida de oración y servicio a los demás. Su amor por Dios la llevó a dedicarse al cuidado de niños y enfermos, demostrando un corazón compasivo y generoso.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Antonio de Gerace

Arquelao de Ostia

Asterio de Egea

Ciríaco de Ostia

Claudio de Egea

Eugenio de Ardstraw

Flaviano de Autun

Fructuosa mártir

Lupo de Nove

Minervo mártir

Neón de Egea

Tidfil

Zaqueo. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

