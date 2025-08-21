Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 22 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:00

San Sinforiano se celebra en el día de hoy, 22 de agosto según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Sinforiano, hijo de ... Fausto y Augusta, pertenecía a una de las primeras familias cristianas de Autun, Francia. Desde joven, demostró una firme fe en Cristo y vivió como un valiente testigo del Evangelio. San Sinforiano entregó su vida como mártir, dando testimonio del amor de Dios y su compromiso con la verdad. Su martirio es recordado y venerado en la Iglesia Católica como un ejemplo de coraje y fidelidad a la fe cristiana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  2. 2 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  3. 3 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  5. 5 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo
  6. 6 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  7. 7 Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»
  8. 8 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  9. 9 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  10. 10 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 22 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 22 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy