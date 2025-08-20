Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 21 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:00

Hoy, 21 de agosto el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Ciriaca, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa Ciriaca, también ... conocida como Santa Dominica, fue una joven que desde temprana edad mostró una profunda cercanía a Dios, lo que atrajo la atención y la persecución del emperador romano Diocleciano. A pesar de las amenazas y los peligros, ella se mantuvo fiel a su fe y continuó sirviendo a Dios. Es recordada y venerada en la Iglesia Católica como una santa y mártir ejemplar, cuyo amor por Dios y su prójimo la llevó a enfrentar la persecución y la muerte con valentía. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su testimonio de amor y fidelidad a Dios hasta el último momento de su vida.

