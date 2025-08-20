Santoral del 21 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:00 Comenta Compartir

Hoy, 21 de agosto el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Ciriaca, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa Ciriaca, también ... conocida como Santa Dominica, fue una joven que desde temprana edad mostró una profunda cercanía a Dios, lo que atrajo la atención y la persecución del emperador romano Diocleciano. A pesar de las amenazas y los peligros, ella se mantuvo fiel a su fe y continuó sirviendo a Dios. Es recordada y venerada en la Iglesia Católica como una santa y mártir ejemplar, cuyo amor por Dios y su prójimo la llevó a enfrentar la persecución y la muerte con valentía. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su testimonio de amor y fidelidad a Dios hasta el último momento de su vida.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Agatónico y compañeros

Basa y sus tres hijos

Bonoso de Antioquía

Cuadrado de Útica

Euprepio de Verona

José Dang Dinh Viên

Luxorio de Cerdeña

Maximiano de Antioquía

Pío X

Privado

Sidonio Apolinar © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión