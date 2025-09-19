Santoral del 20 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Hoy, 20 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Eustaquio de Roma, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Eustaquio de Roma, en su juventud, ejerció como general romano bajo las órdenes del emperador Trajano. Su vida dio un giro trascendental cuando, en un día de caza, experimentó una visión que lo condujo a su conversión al cristianismo. La leyenda narra que, mientras se encontraba frente a una manada de ciervos, uno de ellos emergió portando un crucifijo entre sus astas. En un instante de luminosidad intensa, los cuernos del animal resplandecieron y una voz le habló: "Plácido, ¿por qué me persigues? Tendrás que sufrir mucho por causa de Cristo". En las persecuciones de Adriano, San Eustaquio, junto a su esposa Teopista y sus dos hijos, Agapito y Teopisto, sufrieron el martirio. Este acontecimiento marcó el legado de su sacrificio y compromiso con su fe.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de septiembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Andrés Kim Taegön

Clicerio obispo

Dorimedonte de Sínada

Eustaquio de Roma

Juan Carlos Cornay

Adelpreto de Arco

Francisco de Posadas

Lorenzo Han I-hyong © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión