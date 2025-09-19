Santoral del 20 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:00
Hoy, 20 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Eustaquio de Roma, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
San ... Eustaquio de Roma, en su juventud, ejerció como general romano bajo las órdenes del emperador Trajano. Su vida dio un giro trascendental cuando, en un día de caza, experimentó una visión que lo condujo a su conversión al cristianismo. La leyenda narra que, mientras se encontraba frente a una manada de ciervos, uno de ellos emergió portando un crucifijo entre sus astas. En un instante de luminosidad intensa, los cuernos del animal resplandecieron y una voz le habló: "Plácido, ¿por qué me persigues? Tendrás que sufrir mucho por causa de Cristo". En las persecuciones de Adriano, San Eustaquio, junto a su esposa Teopista y sus dos hijos, Agapito y Teopisto, sufrieron el martirio. Este acontecimiento marcó el legado de su sacrificio y compromiso con su fe.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
Andrés Kim Taegön
Clicerio obispo
Dorimedonte de Sínada
Eustaquio de Roma
Juan Carlos Cornay
Adelpreto de Arco
Francisco de Posadas
Lorenzo Han I-hyong
