Santoral del 20 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:00

Hoy, 20 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Eustaquio de Roma, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Eustaquio de Roma, en su juventud, ejerció como general romano bajo las órdenes del emperador Trajano. Su vida dio un giro trascendental cuando, en un día de caza, experimentó una visión que lo condujo a su conversión al cristianismo. La leyenda narra que, mientras se encontraba frente a una manada de ciervos, uno de ellos emergió portando un crucifijo entre sus astas. En un instante de luminosidad intensa, los cuernos del animal resplandecieron y una voz le habló: "Plácido, ¿por qué me persigues? Tendrás que sufrir mucho por causa de Cristo". En las persecuciones de Adriano, San Eustaquio, junto a su esposa Teopista y sus dos hijos, Agapito y Teopisto, sufrieron el martirio. Este acontecimiento marcó el legado de su sacrificio y compromiso con su fe.

