Las efemérides más destacadas del 20 de septiembre

20 de septiembre en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables

José María Marín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:00

Sumérgete en el tiempo: efemérides diarias con eventos decisivos y expresiones culturales del 20 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 20 de septiembre?

En España:

  • 1506: En España, el estado de salud de Felipe el Hermoso empeora bruscamente tras padecer unos días de fiebre. Los médicos, temiendo por su vida, le aplican sangrías, aunque el rey acabaría muriendo cuatro días después.

  • 1604: concluye el sitio de Ostende con la victoria de los tercios españoles sobre las fuerzas de las Provincias Unidas.

  • 1697: se firma el Tratado de Rijswijk siendo partícipes Inglaterra, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Provincias Unidas y Francia, que pone fin a la Guerra de la Gran Alianza o guerra de los Nueve Años.

  • 1776: en Nueva Orleans, el gobernador español Luis de Unzaga y Amézaga recibe la autorización de Carlos III para permitir el librecomercio con buques norteamericanos en lucha por su independencia.

  • 1873: En España, el presidente Emilio Castelar disuelve las Cortes Generales con la intención de tener total libertad para acabar con los dos últimos cantones de la Rebelión cantonal; el Cantón de Málaga y el Cantón de Cartagena.

  • 1920: el teniente coronel de infantería José Millán Astray y Terreros funda La Legión Española o Tercio de Extranjeros.

