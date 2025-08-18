Santoral del 19 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Lunes, 18 de agosto 2025, 20:00 Comenta Compartir

19 de agosto tiene lugar el Santo de San Bernardo Tolomei entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Bernardo Tolomei, ... oriundo de una familia noble italiana, se destacó por su aguda inteligencia y educación, habiendo estudiado Filosofía, Derecho y Teología. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando experimentó un milagroso remedio para un problema visual, lo que lo llevó a tomar la decisión de entregarse completamente a Dios. La vida de San Bernardo Tolomei se convirtió en un testimonio poderoso de amor y servicio tanto a Dios como a los demás. Su legado perdura a través de la Orden Olivetana y su influencia en la vida religiosa. Su festividad se celebra en la Iglesia Católica en su honor, conmemorando su vida de santidad y sacrificio en el servicio a Dios y a los enfermos durante tiempos difíciles.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Andrés de Cilicia y compañeros

Bartolomé de Simero

Bertulfo

Calminio

Donato de Sisteron

Ezequiel Moreno Díaz

Juan Eudes

León II

Luis de Tolosa

Magín

Magno de Aviñón

Sebaldo

Sixto III

Timoteo de Gaza. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

