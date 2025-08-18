Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral

Santoral del 19 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:00

19 de agosto tiene lugar el Santo de San Bernardo Tolomei entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Bernardo Tolomei, ... oriundo de una familia noble italiana, se destacó por su aguda inteligencia y educación, habiendo estudiado Filosofía, Derecho y Teología. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando experimentó un milagroso remedio para un problema visual, lo que lo llevó a tomar la decisión de entregarse completamente a Dios. La vida de San Bernardo Tolomei se convirtió en un testimonio poderoso de amor y servicio tanto a Dios como a los demás. Su legado perdura a través de la Orden Olivetana y su influencia en la vida religiosa. Su festividad se celebra en la Iglesia Católica en su honor, conmemorando su vida de santidad y sacrificio en el servicio a Dios y a los enfermos durante tiempos difíciles.

