Santoral del 18 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Viernes, 17 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

San Lucas Evangelista se celebra en el día de hoy, 18 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Lucas Evangelista ... es ampliamente venerado como uno de los eminentes escritores cristianos en la historia. Sus contribuciones más ... notables incluyen la composición del tercer Evangelio y el relato de Los Hechos de los Apóstoles. A pesar de ser un médico de profesión, no titubeó en ofrecer sus habilidades para atender a aquellos que más lo necesitaban, poniendo sus manos al servicio de los más necesitados.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Amable de Riom
Asclepíades de Antioquía y Monón de Nassogne

