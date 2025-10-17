Las efemérides más destacadas del 18 de octubre
Efemérides actuales: 18 de octubre y sus momentos más significativos
Viernes, 17 de octubre 2025, 22:00
Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 18 de octubre.
¿Qué pasó el 18 de octubre?
En España:
646: en Toledo (España) se celebra el VII Concilio de Toledo.
1511: en España, Juana I de Trastámara (Juana la Loca) firma una Carta de Privilegios.
1519: en Cholula (México), las fuerzas del conquistador español Hernán Cortés termina la Matanza de Cholula, que había comenzado dos días atrás.
1540: las fuerzas del conquistador español Hernando de Soto destruyen la ciudad fortificada de Mabila en la actual Alabama (Estados Unidos), matando a Tuskaloosa.
1766: es botado el navío San Juan Nepomuceno en Guarnizo, Cantabria, España.
1809: en Tamames (Salamanca) se libra una batalla en el marco de la guerra de Independencia española.
1820: Portoviejo declara su independencia del Imperio español.
1939: en España, se cambia la capitalidad de Burgos a Madrid.
1945: En España, la policía franquista detiene al antifranquista Cristino García Granda, quien había luchado en el bando republicano durante la guerra civil española y contra los alemanes en Francia, donde es considerado Héroe Nacional.
2003: despega la misión Soyuz TMA-3 con tres tripulantes, entre ellos el español Pedro Duque rumbo a la Estación Espacial Internacional.
