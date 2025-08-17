Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 18 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:18

18 de agosto tiene lugar el Santo de San Alberto Hurtado entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Alberto Hurtado ... nació en Chile en el año 1901. Desde temprana edad, su vida se vio marcada por la adversidad, ya que a los cuatro años sufrió la pérdida de su padre, lo que llevó a su familia a trasladarse a la capital, Santiago. San Alberto Hurtado fue un santo comprometido con la justicia social y el servicio a los demás. Su legado de amor y compasión sigue vivo a través del Hogar de Cristo y su influencia en la Iglesia y la sociedad chilena. Su festividad se celebra en la Iglesia Católica en su honor, recordando su vida de santidad y su inquebrantable dedicación al servicio de Dios y al prójimo.

