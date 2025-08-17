Santoral del 18 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Domingo, 17 de agosto 2025, 19:18 Comenta Compartir

18 de agosto tiene lugar el Santo de San Alberto Hurtado entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Alberto Hurtado ... nació en Chile en el año 1901. Desde temprana edad, su vida se vio marcada por la adversidad, ya que a los cuatro años sufrió la pérdida de su padre, lo que llevó a su familia a trasladarse a la capital, Santiago. San Alberto Hurtado fue un santo comprometido con la justicia social y el servicio a los demás. Su legado de amor y compasión sigue vivo a través del Hogar de Cristo y su influencia en la Iglesia y la sociedad chilena. Su festividad se celebra en la Iglesia Católica en su honor, recordando su vida de santidad y su inquebrantable dedicación al servicio de Dios y al prójimo.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Nuestra Señora del Rayo

Agapito de Lacio

Elena

Eonio de Arlés

Fermín de Metz

León de Licia

Macario de Bitinia © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

