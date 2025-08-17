Santoral del 18 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Domingo, 17 de agosto 2025, 19:18
18 de agosto tiene lugar el Santo de San Alberto Hurtado entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.
San Alberto Hurtado ... nació en Chile en el año 1901. Desde temprana edad, su vida se vio marcada por la adversidad, ya que a los cuatro años sufrió la pérdida de su padre, lo que llevó a su familia a trasladarse a la capital, Santiago. San Alberto Hurtado fue un santo comprometido con la justicia social y el servicio a los demás. Su legado de amor y compasión sigue vivo a través del Hogar de Cristo y su influencia en la Iglesia y la sociedad chilena. Su festividad se celebra en la Iglesia Católica en su honor, recordando su vida de santidad y su inquebrantable dedicación al servicio de Dios y al prójimo.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Nuestra Señora del Rayo
-
Agapito de Lacio
-
Elena
-
Eonio de Arlés
-
Fermín de Metz
-
León de Licia
-
Macario de Bitinia
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.