Las efemérides más destacadas del 18 de agosto

Consulta las efemérides históricas del 18 de agosto: nacimientos y acontecimientos relevantes

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:00

Sumérgete en nuestras efemérides y revive eventos trascendentales y momentos culturales del 18 de agosto.

  1. ¿Qué pasó el 18 de agosto?

En España:

  • 1487: en España, los Reyes Católicos toman definitivamente la ciudad de Málaga tras ser rendida por el reino nazarí después de uno de los asedios más largos de la Reconquista.

  • 1492: en España se presenta a la reina Isabel I de Castilla la primera gramática de la lengua española (Gramática de la lengua castellana), del humanista Antonio de Nebrija (1444‑1522), que se trató del primer estudio sobre la lengua castellana y sobre una lengua romance.​

  • 1634: en Loudun (Francia), la Iglesia católica quema vivo al sacerdote católico Urbain Grandier tras someterlo a la bota española (un tornillo lleno de pinchos, que se ponía al rojo vivo y luego se aplicaba a la pantorrilla y al tobillo para destrozar los huesos). A pesar de la tortura, Grandier nunca confesó la brujería de la que lo acusaban.

  • 1796: los gobiernos de España y Francia establecen una alianza contra el Reino Unido, en el Tratado de San Ildefonso, obra de Manuel de Godoy.

  • 1808: en la España napoleónica (ocupada por los franceses), el rey José I Bonaparte, decreta que se vendan los bienes de los conventos con menos de 12 religiosos y de las Obras Pías, en un intento por controlar el desmedido saqueo y expolio de sus tropas.

  • 1850: en Madrid (España), una real orden da origen al Archivo Histórico Nacional.

  • 1936: a las 4

  • 1947: en Cádiz (España) estalla un depósito de explosivos de la Marina de Guerra, causando unos 150 fallecidos y más de 5000 heridos.​

  • 1986: en el Monasterio de Montserrat (España), un incendio forestal provocado aísla a mil personas.

  • 1995: el Tribunal Supremo de España asume el caso GAL y reclama al juez Baltasar Garzón el sumario.

  • 2017: en el municipio tarragonés de Cambrils (España), a la 1

