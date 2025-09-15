Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 16 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:00

Hoy, 16 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Cipriano de Cartago, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Cipriano de Cartago dejó atrás su vida pagana en la juventud para entregarse a la oración. En el año 249, asumió el rol de obispo, en el cual demostró una notable rectitud y habilidades pastorales. Durante la persecución del emperador Valeriano, se negó enérgicamente a renunciar a su fe cristiana, lo que llevó a su condena a la decapitación.

