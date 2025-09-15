Santoral del 16 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Hoy, 16 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Cipriano de Cartago, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Cipriano de Cartago dejó atrás su vida pagana en la juventud para entregarse a la oración. En el año 249, asumió el rol de obispo, en el cual demostró una notable rectitud y habilidades pastorales. Durante la persecución del emperador Valeriano, se negó enérgicamente a renunciar a su fe cristiana, lo que llevó a su condena a la decapitación.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Cornelio Papa

Juan Macías

Abundio

Martín el Sacerdote

Niniano de Galloway

Prisco de Nocera de los Paganos

Vital de Savigny

Edita

Eufemia de Calcedonia

Ludmila de Bohemia © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

