Las efemérides más destacadas del 16 de septiembre

Nacimientos, fallecimientos y hechos históricos: efemérides del 16 de septiembre para hoy

José María Marín

José María Marín

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:00

Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 16 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 16 de septiembre?

En España:

  • 1810: en el pueblo de Dolores (México), el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como el Grito de Dolores y el cual da inicio a la Independencia de México.

  • 1937: en Ginebra, Suiza, el presidente del gobierno de la República Española Juan Negrín pronuncia un discurso ante la Sociedad de Naciones, denunciando la intervención de Italia y Alemania en la Guerra civil española en favor del bando sublevado.

