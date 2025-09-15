Las efemérides más destacadas del 16 de septiembre
Nacimientos, fallecimientos y hechos históricos: efemérides del 16 de septiembre para hoy
Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:00
Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 16 de septiembre.
-
¿Qué pasó el 16 de septiembre?
En España:
-
1810: en el pueblo de Dolores (México), el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como el Grito de Dolores y el cual da inicio a la Independencia de México.
-
1937: en Ginebra, Suiza, el presidente del gobierno de la República Española Juan Negrín pronuncia un discurso ante la Sociedad de Naciones, denunciando la intervención de Italia y Alemania en la Guerra civil española en favor del bando sublevado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.