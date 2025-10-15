Santoral del 16 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Santa Margarita María de Alacoque se celebra en el día de hoy, 16 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa ... Margarita María de Alacoque llegó al mundo el 25 de julio de 1647 en Janots, Francia. ... A la sorprendente edad de cuatro años, tomó el voto de castidad. Más tarde, se unió a la comunidad de las Clarisas Pobres de Charolles, donde siempre demostró un profundo deseo de consagrarse plenamente a Dios. Su fe era tan excepcional que sus hermanas le permitieron recibir la Primera Comunión a la temprana edad de nueve años, un acto poco común para la época.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 16 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Gerardo Mayela

Eduvigis

Anastasio de Pamiers

Beltrán de Comminges

Elifio de Toul

Galo de Arbona

Gauderico de Mirepoix

Longinos soldado

Lulo de Hersfeld

Mumolno de Noyon

Rodolfo de Gubbio

Vidal de Retz y Bonita de Brioude © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión