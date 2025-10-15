Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 16 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:00

Santa Margarita María de Alacoque se celebra en el día de hoy, 16 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa ... Margarita María de Alacoque llegó al mundo el 25 de julio de 1647 en Janots, Francia. ... A la sorprendente edad de cuatro años, tomó el voto de castidad. Más tarde, se unió a la comunidad de las Clarisas Pobres de Charolles, donde siempre demostró un profundo deseo de consagrarse plenamente a Dios. Su fe era tan excepcional que sus hermanas le permitieron recibir la Primera Comunión a la temprana edad de nueve años, un acto poco común para la época.

