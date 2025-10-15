Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 16 de octubre

Efemérides actuales: 16 de octubre y sus momentos más significativos

DS

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:00

Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 16 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 16 de octubre?

En España:

  • 912: en Córdoba (España), Abderramán III es proclamado emir.

  • 1472: en España, la corona de Aragón recupera el Rosellón y la Cerdaña (Paz de Pedralbes).

  • 1995: en Palma de Mallorca se celebra con carácter experimental (por primera vez en España) un juicio con jurado popular.

  • 1998: en Londres, el senador genocida y exdictador chileno Augusto Pinochet es detenido por orden del juez español Baltasar Garzón.

  • 2000: en España, los terroristas de la banda ETA asesinan al coronel excolaborador del franquismo y médico español Antonio Muñoz.

  • 2004: en España, el futbolista argentino Lionel Messi hace su debut oficial con el club F. C. Barcelona a los 17 años de edad.

