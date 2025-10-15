Las efemérides más destacadas del 16 de octubre
Efemérides actuales: 16 de octubre y sus momentos más significativos
DS
Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:00
Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 16 de octubre.
-
¿Qué pasó el 16 de octubre?
En España:
-
912: en Córdoba (España), Abderramán III es proclamado emir.
-
1472: en España, la corona de Aragón recupera el Rosellón y la Cerdaña (Paz de Pedralbes).
-
1995: en Palma de Mallorca se celebra con carácter experimental (por primera vez en España) un juicio con jurado popular.
-
1998: en Londres, el senador genocida y exdictador chileno Augusto Pinochet es detenido por orden del juez español Baltasar Garzón.
-
2000: en España, los terroristas de la banda ETA asesinan al coronel excolaborador del franquismo y médico español Antonio Muñoz.
-
2004: en España, el futbolista argentino Lionel Messi hace su debut oficial con el club F. C. Barcelona a los 17 años de edad.
