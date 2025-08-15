Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral

Santoral del 16 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:38

Hoy, 16 de agosto el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Arsacio, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Arsacio fue ... un soldado persa que sirvió en el ejército de Licinio. A lo largo del tiempo, sintió un fuerte llamado interior que lo llevó a tomar una decisión trascendental: dejar atrás su vida militar y entregarse por completo a la contemplación en soledad, cerca de Nicomedia. Durante este período de retiro, abrazó con fervor la fe cristiana y dedicó su vida a la búsqueda de una conexión más profunda con Dios.

