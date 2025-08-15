Santoral del 16 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Viernes, 15 de agosto 2025, 19:38 Comenta Compartir

Hoy, 16 de agosto el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Arsacio, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Arsacio fue ... un soldado persa que sirvió en el ejército de Licinio. A lo largo del tiempo, sintió un fuerte llamado interior que lo llevó a tomar una decisión trascendental: dejar atrás su vida militar y entregarse por completo a la contemplación en soledad, cerca de Nicomedia. Durante este período de retiro, abrazó con fervor la fe cristiana y dedicó su vida a la búsqueda de una conexión más profunda con Dios.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma

Armagilo eremita

Arsacio

Beatriz da Silva

Frambaldo de Le Mans

Esteban I de Hungría

Roque

Rosa Fan Hui

Serena

Teodoro de Sión. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

