Santoral del 16 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Viernes, 15 de agosto 2025, 19:38
Hoy, 16 de agosto el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Arsacio, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
San Arsacio fue ... un soldado persa que sirvió en el ejército de Licinio. A lo largo del tiempo, sintió un fuerte llamado interior que lo llevó a tomar una decisión trascendental: dejar atrás su vida militar y entregarse por completo a la contemplación en soledad, cerca de Nicomedia. Durante este período de retiro, abrazó con fervor la fe cristiana y dedicó su vida a la búsqueda de una conexión más profunda con Dios.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma
-
Armagilo eremita
-
Arsacio
-
Beatriz da Silva
-
Frambaldo de Le Mans
-
Esteban I de Hungría
-
Roque
-
Rosa Fan Hui
-
Serena
-
Teodoro de Sión.
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.