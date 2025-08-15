Las efemérides más destacadas del 16 de agosto
Efemérides del día: 16 de agosto, conoce las figuras históricas y eventos destacados
Viernes, 15 de agosto 2025, 22:00
Acompáñanos en un recorrido histórico y descubre eventos que marcaron el mundo y momentos culturales del 16 de agosto.
¿Qué pasó el 16 de agosto?
En España:
1519: en la actual México, tras deshacerse de sus naves, el conquistador español Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio azteca.
1570: en las colonias españolas de América se establece la Inquisición católica.
1808: en Cataluña ―en el marco de la Guerra de la Independencia Española― los defensores de la villa de Gerona, sitiada por los franceses, obligan a los galos a retirarse al otro lado del río Ter.
1812: en la Plaza Mayor de Madrid (España) se proclama la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz.
1863: En la actual República Dominicana comienza la Guerra de Restauración, con la que se proclama el retorno de la soberanía dominicana frente a la anexión a España del 18 de marzo de 1861. Esta guerra concluirá en 1865.
1866: en Ostende, los progresistas y demócratas españoles en el exilio firman el pacto de Ostende.
1896: se recibe en España la primera noticia de la nueva insurrección en Filipinas, que terminó con la soberanía española en aquellas islas.
1898: en España, Francisco Silvela publica su artículo "Sin pulso", que inicia la llamada «Literatura del desastre».
1918: en España se declara parque nacional al valle de Ordesa, en el Pirineo oscense.
1936: en España las fuerzas republicanas desembarcan en Mallorca.
1942: en Vizcaya (España) un joven falangista lanza una bomba durante unos funerales carlistas celebrados en el santuario de la Virgen de Begoña, a los que asiste el general Varela.
1946: en España, el ciclista Julián Berrendero vence en la XXVI Vuelta a Cataluña.
1971: en Santander (España), un grave incendio causa pérdidas por 170 millones de pesetas.
1974: en España 30.000 turistas británicos se ven afectados por la quiebra de la compañía británica Court Line.
1981: Lord Carrington llega a España para mantener conversaciones sobre Gibraltar (invadida por Reino Unido).
2001: en Madrid (España) es detenido el narcotraficante gallego Sito Miñanco.
2004: en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, María Quintanal consigue, en tiro al plato, la primera medalla (de plata) para España.
2005: en Afganistán cae un helicóptero español; fallecen 17 militares españoles.
2011: en Madrid (España) empieza la Jornada Mundial de la Juventud, que organiza la Iglesia católica cada año.
