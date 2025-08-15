Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 16 de agosto

Efemérides del día: 16 de agosto, conoce las figuras históricas y eventos destacados

José María Marín

José María Marín

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:00

Acompáñanos en un recorrido histórico y descubre eventos que marcaron el mundo y momentos culturales del 16 de agosto.

  1. ¿Qué pasó el 16 de agosto?

En España:

  • 1519: en la actual México, tras deshacerse de sus naves, el conquistador español Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio azteca.

  • 1570: en las colonias españolas de América se establece la Inquisición católica.

  • 1808: en Cataluña ―en el marco de la Guerra de la Independencia Española― los defensores de la villa de Gerona, sitiada por los franceses, obligan a los galos a retirarse al otro lado del río Ter.

  • 1812: en la Plaza Mayor de Madrid (España) se proclama la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz.

  • 1863: En la actual República Dominicana comienza la Guerra de Restauración, con la que se proclama el retorno de la soberanía dominicana frente a la anexión a España del 18 de marzo de 1861. Esta guerra concluirá en 1865.

  • 1866: en Ostende, los progresistas y demócratas españoles en el exilio firman el pacto de Ostende.

  • 1896: se recibe en España la primera noticia de la nueva insurrección en Filipinas, que terminó con la soberanía española en aquellas islas.

  • 1898: en España, Francisco Silvela publica su artículo "Sin pulso", que inicia la llamada «Literatura del desastre».

  • 1918: en España se declara parque nacional al valle de Ordesa, en el Pirineo oscense.

  • 1936: en España las fuerzas republicanas desembarcan en Mallorca.

  • 1942: en Vizcaya (España) un joven falangista lanza una bomba durante unos funerales carlistas celebrados en el santuario de la Virgen de Begoña, a los que asiste el general Varela.

  • 1946: en España, el ciclista Julián Berrendero vence en la XXVI Vuelta a Cataluña.

  • 1971: en Santander (España), un grave incendio causa pérdidas por 170 millones de pesetas.

  • 1974: en España 30.000 turistas británicos se ven afectados por la quiebra de la compañía británica Court Line.

  • 1981: Lord Carrington llega a España para mantener conversaciones sobre Gibraltar (invadida por Reino Unido).

  • 2001: en Madrid (España) es detenido el narcotraficante gallego Sito Miñanco.

  • 2004: en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, María Quintanal consigue, en tiro al plato, la primera medalla (de plata) para España.

  • 2005: en Afganistán cae un helicóptero español; fallecen 17 militares españoles.

  • 2011: en Madrid (España) empieza la Jornada Mundial de la Juventud, que organiza la Iglesia católica cada año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  4. 4 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  5. 5 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  6. 6 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  7. 7 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  8. 8 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  9. 9 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  10. 10 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 16 de agosto

Las efemérides más destacadas del 16 de agosto