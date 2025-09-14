Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral

Santoral del 15 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:59

15 de septiembre tiene lugar el Santo de Nuestra Señora de los Dolores entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Nuestra ... Señora de los Dolores, también conocida como Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias o La Dolorosa, es una de las muchas advocaciones a través de las cuales la Iglesia Católica honra a la Virgen María y su tristeza por el sufrimiento de su hijo. Esta figura es la patrona de Eslovaquia y es objeto de gran devoción en varios países de América Latina, así como en Portugal.

