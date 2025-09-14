Santoral del 15 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:59
15 de septiembre tiene lugar el Santo de Nuestra Señora de los Dolores entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.
Nuestra ... Señora de los Dolores, también conocida como Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias o La Dolorosa, es una de las muchas advocaciones a través de las cuales la Iglesia Católica honra a la Virgen María y su tristeza por el sufrimiento de su hijo. Esta figura es la patrona de Eslovaquia y es objeto de gran devoción en varios países de América Latina, así como en Portugal.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Aicadro de Jumieges
-
Alpino de Lyon
-
Apro de Toul
-
Nicetas Godo
-
Nicomedes de Roma
-
Valeriano de Tournus
-
Catalina Fieschi
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.