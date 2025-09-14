Santoral del 15 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

15 de septiembre tiene lugar el Santo de Nuestra Señora de los Dolores entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Nuestra ... Señora de los Dolores, también conocida como Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias o La Dolorosa, es una de las muchas advocaciones a través de las cuales la Iglesia Católica honra a la Virgen María y su tristeza por el sufrimiento de su hijo. Esta figura es la patrona de Eslovaquia y es objeto de gran devoción en varios países de América Latina, así como en Portugal.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Aicadro de Jumieges

Alpino de Lyon

Apro de Toul

Nicetas Godo

Nicomedes de Roma

Valeriano de Tournus

