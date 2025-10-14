Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 15 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Martes, 14 de octubre 2025, 20:00

Comenta

El Santoral Cristiano celebra hoy, 15 de octubre el Santo de Santa Teresa de Jesús, entre otros.

Santa Teresa de Jesús vio la luz en ... Ávila el 28 de marzo de 1515. En colaboración con San Juan de la Cruz, desempeñó ... un papel fundamental en la introducción de la reforma carmelitana. A la edad de 45 años, fundó el convento de San José en Ávila, marcando el inicio de un total de quince Carmelos que establecería en España. Su legado perdura gracias a sus destacadas obras escritas, las cuales se consideran una guía perfecta hacia la oración y los valores cristianos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  4. 4 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  5. 5

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  6. 6 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  7. 7 Dos hermanos de Antequera montan pasarelas de más de 100 metros por toda España
  8. 8 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada
  9. 9 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  10. 10 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 15 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 15 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy