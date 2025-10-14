Santoral del 15 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Martes, 14 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 15 de octubre el Santo de Santa Teresa de Jesús, entre otros.

Santa Teresa de Jesús vio la luz en ... Ávila el 28 de marzo de 1515. En colaboración con San Juan de la Cruz, desempeñó ... un papel fundamental en la introducción de la reforma carmelitana. A la edad de 45 años, fundó el convento de San José en Ávila, marcando el inicio de un total de quince Carmelos que establecería en España. Su legado perdura gracias a sus destacadas obras escritas, las cuales se consideran una guía perfecta hacia la oración y los valores cristianos.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Barses de Edesa

Severo de Tréveris

Magdalena de Nagasaki y Tecla de Kitzingen © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

